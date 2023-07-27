ВТБ предсказал повышение ключевой ставки до 9,5%

Банк России продолжит повышать ключевую ставку, и в октябре она достигнет 9,5%, считает заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

По его мнению, ставка сохранится на уровне 9,5% до конца года.

«Мы ожидаем, что повышение ключевой ставки, как нам сигнализирует Центральный банк, продолжится. В сентябре она может достичь 9% годовых, а в октябре – 9,5%. И, соответственно, продержаться на таком уровне до конца года», – приводит его слова ТАСС.

В июле Центробанк повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 8,50% годовых. Регулятор объяснил это решение усиливающимся инфляционным давлением в экономике на фоне девальвации рубля.

Ранее в «Локоинвесте» спрогнозировали рост ключевой ставки до 8,50-9,00% к концу года.

Москва, Наталья Рязанова

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