Автопром стал наиболее убыточной отраслью в России

Автопром оказался аутсайдером по рентабельности среди отраслей промышленности. Автомобилестроение не оправилось от пандемии, как на него обрушились новые западные санкции. Об этом говорится в публикации Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В настоящее время средняя рентабельность промышленных предприятий России примерно соответствует допандемийным уровням 2018-2019 годов. По большей части ситуация позитивна, но после введения санкций некоторые отрасли серьезно пострадали. Показатель автопрома упал на 17 процентных пунктов по сравнению с доковидным периодом, составив минус 11%.

В список наиболее убыточных сфер также вошла деревообработка (минус 4,9%). Низкую доходность этой отрасли аналитики объясняют закрытием экспортных западных рынков при высоких издержках «разворота на восток».

Слабо отрицательная или низкая положительная рентабельность сложилась в отраслях, где велика доля госзаказа. Речь идет о производствах транспортных средств, компьютеров, электронных и оптических изделий, а также готовых металлических изделий.

«В машиностроительных отраслях есть сложности с комплектующими. Затраты объективно выросли, а цены – не всегда, в том числе на фоне низкой покупательной способности потребителей, – пояснил глава направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. – Кроме того, госзаказы индексируются по уровню инфляции, что может не соответствовать реальному росту издержек».

Москва, Зоя Осколкова

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