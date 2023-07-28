В Минтруде не видят необходимости вводить четырехдневку

Министр труда России Антон Котяков заявил, что не видит необходимости в введении четырехдневной рабочей недели в России. Он отметил, что действующее законодательство полностью позволяет работодателям вводить гибкий график работы для своих сотрудников.

«У нас на сегодняшний день нет необходимости четырехдневной рабочей недели, я вас уверяю, – заявил глава Минтруда журналистам (цитата по ТАСС). – Наверное, большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы, но это предмет дискуссии со своим работодателем. Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателям организовывать гибкий график работы для своих сотрудников, трех- и четырехдневные рабочие недели, возможность комбинации дистанционной занятости вместе с фактическим нахождением на месте работы».

В связи с этим, по словам министра, он не видит «необходимости в изменении трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели».

Недавний опрос SuperJob показал, что 49% россиян поддерживают идею сократить рабочую неделю до четырех дней. Против сокращения рабочей недели выступили 28% респондентов.

Москва, Наталья Петрова

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