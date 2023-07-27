Половина россиян поддерживают введение четырехдневной рабочей недели

Почти половина россиян (49%) поддерживают идею сократить рабочую неделю до четырех дней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Против сокращения рабочей недели выступили 28% опрошенных, это минимальный показатель за последние четыре года, передает РБК со ссылкой на исследование. Сторонников четырехдневки больше всего среди молодежи: одобрили идею 55% россиян младше 34 лет и только 39% жителей России старшего поколения. Кроме того, чаще соглашались с этой инициативой женщины (51%), чем мужчины (47%).

Две трети работающих стандартные пять дней в неделю уверены, что они могут выполнить тот же объем задач за четыре дня. Усомнился в своих силах каждый пятый (21%) опрошенный.

Что касается занятий, которым они хотели бы посвятить дополнительный выходной, респонденты предпочли бы потратить этот день на семью, просто отдохнуть, заниматься саморазвитием, найти подработку и уделить время домашним делам. Самыми непопулярными ответами оказались путешествовать, заняться здоровьем, почитать книгу или сходить в музей.

Москва, Зоя Осколкова

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