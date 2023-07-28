Экспорт сельхозпродукции из России в Африку вырос на 91%

Объем экспорта сельхозпродукции из России в страны Африки в первом полугодии 2023 года вырос на 91% в денежном выражении, следует из данных Россельхозбанка.

«По итогам первого полугодия объем поставок в страны Африки достиг 3,2 млрд долларов. Основными товарными позициями в стоимостном выражении в 2022 году стали пшеница (75,7%), масло соевое (9,7%), масло подсолнечное (6,7%), ячмень (3,3%) и рыба мороженая (1,0%)», – цитируют данные «Известия».

Египет и Алжир остались лидерами среди африканских стран по потреблению российской сельхозпродукции. Они же единственные из стран Африки вошли девятку крупнейших импортеров продукции АПК. Объем отгрузок в Египет составил 1,5 млрд долларов, в Алжир – 0,44 млрд.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит увеличивать поставки сельхозпродукции в Африку несмотря на западные санкции. В 2022 году направлено 11,5 млн тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года – почти 10 млн.

Москва, Наталья Рязанова

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