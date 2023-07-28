Россия списала Африке $23 млрд долгов – Путин

Россия списала странам Африки долги на сумму более 23 млрд долларов. И выделит еще 90 млн для снижения долгового бремени, сообщил президент РФ Владимир Путин.

С 2020 по 2023 год Россия провела 11 гуманитарных акций в 10 странах Африки на двусторонней основе. И продолжит выстраивать стратегическое взаимодействие и партнерство на перспективу, сказал российский лидер на пленарном заседании саммита Россия-Африка. В рамках этой работы ведется списание долгов.

«Общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 млрд долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие, еще более 90 млн», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Россия продолжит увеличивать поставки сельхозпродукции в Африку, хотя западные санкции серьезно затрудняют не только транспортную логистику, но и страхование грузов, проводку платежей. Но Россия все равно отправит продовольствие в самые нуждающиеся страны и регионы. Часть грузов будет отправлена на безвозмездной основе, в том числе в рамках продовольственной программы ООН.

«В 2022 году направлено 11,5 млн тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года – почти 10 млн. В ближайшие три-четыре месяца поставим по 25-50 тыс. тонн зерна шести африканским странам безвозмездно», – заверил Путин.

Российский лидер также пообещал помогать развитию Африканского континента: отправлять гуманитарную помощь, предоставлять торговые преференции, содействовать по линии профильных международных организаций.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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