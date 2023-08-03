Производитель кофе Jacobs выведет из России иностранные бренды

Компания JDE Peet's решила убрать из России международные бренды до конца 2023 года. Американо-голландский производитель не планирует совсем уходить с российского рынка, сообщили в компании.
Согласно отчету компании за первое полугодие, продажу иностранных брендов в России планируется прекратить до конца 2023 года. На российском рынке останутся только местные продукты. За полгода убытки от этих мер уже составили 185 млн евро.
В российском подразделении компании работает более 900 человек. JDE Peet's не планирует увольнять людей и полностью уходить из России. Однако после начала спецоперации в Донбассе компания перестала вкладываться в рекламу и продвижение глобальных брендов в РФ.
JDE Peet's владеет торговыми марками кофе и чая Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts.
Ранее пивоваренный концерн Carlsberg и нидерландская компания Heineken объявили об уходе с российского рынка.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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