Транзит зерна с Украины через Польшу вырос более чем вдвое

Объемы поставок украинского зерна через Польшу выросли в 2,3 раза с февраля, заявил польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус. Он предложил облегчить транзит продовольствия в морские порты стран Евросоюза, чтобы оно не задерживалось в Польше.

В феврале транзит украинского зерна через Польшу составлял 114 тыс. тонн, а в июне превысил 260 тыс. тонн, т.е. вырос в 2,3 раза. Министр подчеркнул, что коридоры солидарности работают, а власти намерены требовать от ЕС продления запрета на импорт зерна с Украины в соседние страны.

«Это очень хорошая новость для аграриев, ведь зерно с Украины не поступает на польский рынок. В наших интересах защитить польского фермера. Поэтому было сделано четкое заявление премьер-министра, что после 15 сентября украинское зерно не будет поступать в Польшу», – цитирует министра «Интерфакс».

В польском Минсельхозе отметили, что Телус предложил способы, как облегчить транзита украинского зерна в морские порты стран ЕС, но не уточнили, какие это меры. В ближайшее время обнародуют подробный план. Министр агрополитики Украины Николай Сольский отметил, что с вывозом продовольствия по морю могут возникнуть трудности, поскольку инфраструктурах в некоторых портах повреждена. По его словам, нужно искать другие пути вывоза зерна.

Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния уже обратились к руководству ЕС с просьбой продлить запрет на импорт на их территорию зерна с Украины. Они настояли на эмбарго из-за проблем аграриев на фоне перенасыщенности рынка украинским продовольствием.

После выхода Москвы из черноморской инициативы Варшава заявила, что все равно не пустит украинское зерно на свой рынок. Польша призвала Еврокомиссию и Белый дом лучше проработать механизм вывоза продовольствия с Украины.

Варшава, Наталья Рязанова

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