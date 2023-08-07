СМИ: Эль-Ниньо обойдется Южной Америке в $300 млрд

Экономика Южной Америки может потерять 300 млрд долларов из-за перегрева Тихого океана. В Перу рухнуло производство рыбы, в Эквадоре под угрозой сахарный и банановый сектора, пишет Financial Times.

Явлением Эль-Ниньо называют колебания температуры верхнего слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Оно заметно влияет на состояние морской флоры и фауны, а также климат на побережье ближайших стран.

Так, перегрев воды в промысловых местах выгнал рыбу дальше в океан, и первый сезон ловли анчоусов пришлось отменить. Перу потеряла 19,3% от производства рыбной продукции. Без мелкой рыбы получение рыбной муки снизилось, а общий объем производства рыбы в Перу упал на 70%. Власти уже выделили 1,1 млрд долларов на чрезвычайные меры в отрасли.

В Эквадор из-за перепада температур почти 50 тыс. га банановых посадок находится под угрозой. Производители сахара уже задержали сбор урожая.

В Бразилии обеспокоены выросшим риском лесных пожаров, поскольку Эль-Ниньо принес ливни на юг, но на севере осадков почти не было.

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, Эль-Ниньо повлиял и на российский рыбный промысел. Сардины в этом году много, но за ней сложно угнаться. Рыба уходит от изменившихся течений, и путь движения рыбных косяков очень сложно прогнозировать.

«Промысел в этом году особенно сложный и напряженный: сардина – очень подвижная рыба. Поведение рыбы непредсказуемое», – рассказали в «Тралфлоте» телеграм-каналу ВАРПЭ.

В апреле специалисты объявили, что температура поверхности мирового океана поднялась до рекорда. Количество морских волн тепла резко выросло, что повысило риск экстремальных погодных явлений.

Москва, Наталья Рязанова

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