Рекордная жара установилась в Бразилии

Рекордная для весны жара установилась в Бразилии. В Рио-де-Жанейро индекс жары достиг 58,5 градуса по Цельсию, а в Сан-Паулу ожидают самый жаркий день в истории.

14 ноября в Рио-де-Жанейро 39 градусов по Цельсию ощущались как 58,5 градуса из-за уровня влажности. 16 ноября в городе ожидается +40 градусов. Синоптики прогнозируют, что днем 16 ноября будет побит исторический рекорд весенней жары в Сан-Паулу. Пока максимальная температура зарегистрирована в 2014 году – 38,7 градуса, но столбик термометра может подняться выше этой отметки, пишет Folha de S.Paulo.

Национальный институт метеорологии объявил красную тревогу для центрально-западного, юго-восточного и некоторых северных районов страны. Жителей просят держаться в тени или оставаться в проветриваемых помещениях. Местные издания публикуют советы, как избежать теплового удара или справиться с последствиями, если человек уже перегрелся на солнце.

«Экстремальная жара может повлиять на дыхание, почки и сердце. Больше других рискуют дети и пожилые люди. Температура тела может подняться стремительно и угрожать жизни», – пишет портал VivaBem.

Люди пытаются охладиться под вентиляторами и кондиционерами. Коммунальщики уже заявили, что энергосети не выдерживают нагрузку. В Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро зафиксированы случаи аварийного отключения электричества из-за перегрузки сети, передает AP.

Рио-де-Жанейро, Наталья Рязанова

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