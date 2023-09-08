В 2023 году экстремальная жара затронула почти половину населения Земли

В 2023 году почти половина людей на Земле испытали на себе последствия экстремальной жары. Об этом сообщили исследователи международного научного проекта в сфере климата Climate Central.

В докладе сообщается, что за три летних месяца от 1,5 млрд до 4,2 млрд жителей планеты пережили не менее 30 дней аномально высоких температур, что составляет 48% человеческой популяции.

В Северном полушарии минувшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений. По словам ученых, именно воздействие человека повысило вероятность повторения экстремальных тепловых волн как минимум в три раза. В частности, речь идет об антропогенных выбросах парниковых газов.

Наиболее сильные последствия изменения климата наблюдались в Северной и Центральной Африке, на Аравийском полуострове, в Средиземноморском и Карибском бассейнах, на Малайском архипелаге, в бассейне реки Амазонки, в Андах, на западе Канады и на севере Гренландии.

Жара стала причиной масштабных лесных пожаров в Северной Америке, Европе и Африке, а также спровоцировала риск возникновения мощных тропических штормов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»