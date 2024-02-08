Во Франции пять тысяч жителей погибли из-за жары прошлым летом

Во Франции зарегистрировали более пяти тысяч смертей, причиной которых стала жара в летний период 2023 года. Об этом сообщает Национальное агентство по здравоохранению страны.

«В течение всего летнего периода наблюдения (с 1 июня по 15 сентября) число смертей от любых причин, связанных с жарой, превысило пять тысяч», – передает Le Figaro со ссылкой на данные ведомства.

Летняя жара затронула 73% населения Франции. На долю связанных с ней смертей пришлось более 3% от общего числа умерших в этот период. За неотложной помощью в связи с жаркой погодой обратились 20 тысяч человек, 10,6 тысячи из них были госпитализированы.

Прошлым летом в Европе стояла аномальная жара, температура воздуха поднялась до рекордных значений. По данным метеорологической службы Франции, на юге страны воздух прогрелся до +40,6 градуса, что было зафиксировано впервые за всю историю метеорологических наблюдений.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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