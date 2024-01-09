2024 год может стать самым жарким в истории

Специалисты считают, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Причиной станут два фактора – глобальное потепление и явление Эль-Ниньо. Об этом пишет Bloomberg.

Эль-Ниньо представляет собой колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. По словам старшего научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкла Макфадена, нагрев воды влияет на повышение температуры поверхности Земли с задержкой, из-за чего второй год Эль-Ниньо обычно жарче первого.

Прошедшее лето 2023 года было признано самым жарким за всю историю наблюдений за погодой, сообщали во Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН. Глобальная температура поверхности моря три месяца подряд находилась на беспрецедентно высоком уровне.

Кроме того, в ООН считают, что экстремальная жара станет новой нормой. В Северном полушарии повышенные температуры в летний сезон уже не являются неожиданностью, а частота и интенсивность волн тепла и сильных осадков увеличились за последние десятилетия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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