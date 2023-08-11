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NewDayNews.ru

Пятница, 11 августа 2023, 15:38 мск

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Минсельхоз предложил кредитную отсрочку попавшим под обстрел аграриям

Минсельхоз предложил предоставить отсрочку платежей по льготным кредитам аграриям, пострадавшим при обстрелах приграничных регионов России.

Отсрочку планируется предоставить для выплаты процентов и основного долга по льготным краткосрочным кредитам, срок действия которых истекает в 2023 году. Те же условия могут предложить заемщикам по льготным инвестиционным кредитам, взятым на любой срок, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

По данным белгородских властей, за 2022 год обстрелы ВСУ повредили посевы на 18,7 тыс. га, сумма ущерба приблизилась к 522 млн рублей. Еще 19 хозяйств сообщили о гибели скота и утрате имущества на 128,5 млн рублей.

В конце июля под огонь с украинской стороны попал Климовский район Брянской области. Снаряды разорвались на территории свиноводческого комплекса, что вызвало пожар.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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