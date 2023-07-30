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Воскресенье, 30 июля 2023, 18:52 мск

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Брянский свинокомплекс попал под обстрел ВСУ, пострадали три человека

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли территорию Климовского района. Снаряды разорвались на территории свиноводческого комплекса. В результате удара, по последним данным, пострадали три человека. На сельхозпредприятии возник пожар.

Две раненые сотрудницы свинокомплекса доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также оказывается медпомощь сотруднику предприятия, уточнил глава региона.

«На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Утром 30 июля под обстрел ВСУ попало село Зерново Суземского района Брянской области. Глава региона сообщил, что обошлось без пострадавших, однако повреждения получил один дом.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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