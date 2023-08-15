Мантуров: бывший завод Volkswagen в Калуге заработает до конца года

Выпуск автомобилей на бывшем заводе немецкого производителя Volkswagen в Калуге наладят уже к концу года, считает вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров. В 2024 году заработает производство легковых машин на мощностях бывшего завода Mercedes в России.

В кулуарах форума «Армия-2023» Мантурова спросили о сроках запуска автомобильного производства на бывшем заводе Volkswagen. «Думаю, что до конца года это может произойти», – ответил вице-премьер.

Мантуров также рассказал о судьбе завода, который использовал концерн Mercedes. По его словам, производство специализировалось на легковых машинах, и это не станут менять.

«Надеюсь, что коллеги финализируют свои договоренности с выбранными индустриальными партнерами и в следующем году запустят производство. Само производство, которое там осталось в наследство, адаптировано именно на эту категорию автомобилей», – цитирует Мантурова ТАСС.

«Автодом» получил доли и акции немецкого концерна Mercedes-Benz в российских дочерних предприятиях. В мае Volkswagen закрыл сделку с ООО «Арт финанс» по передаче российских активов. Минпромторг заявил, что поможет новому владельцу запустить производство. Россияне будут работать в Калуге в партнерстве с китайским автопроизводителем.

Москва, Наталья Рязанова

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