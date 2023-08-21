Крупнейший производитель яиц в РФ предупредил о срыве поставок из-за дефицита кадров

Занимающая первое место в России по выпуску яиц птицефабрика «Синявинская» предупредила торговые сети об отмене части заказов и риске срывов сроков отгрузок из-за нехватки 25-30% сотрудников. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании партнерам.

Дефицит работников усугубился из-за оттока мигрантов после девальвации рубля. Это не позволяет формировать полноценные смены для производства готовой продукции, говорится в письме. В связи с этим производитель просит ритейлеров признать ситуацию форс-мажором и не выставлять штрафы за переносы поставок или недопоставки с 1 августа.

По информации Росптицесоюза, «Синявинская» в 2022 году выпустила более 1,6 миллиарда пищевых яиц, заняв в натуральном выражении 5% рынка. В организации отметили проблему с персоналом в большинстве отраслей, однако там не прогнозируют снижение производства на птицефабриках из-за нехватки рабочих.

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк заявил, что в целом в агропроме зафиксирован заметный дефицит в первую очередь механизаторов, раздельщиков и наблюдается отток рабочих-мигрантов. По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, крупным переработчикам не хватает 10-25% рабочих. Он оценил долю мигрантов в агропроме не больше 10-15%. Нехватку рабочей силы эксперт связал в основном с внутренней миграцией и с сезонным фактором – многие работники уходят на свои подсобные хозяйства, а возвращаются на рабочие места лишь к осени. В этом году сезонный дефицит работников в агропроме усугубился оттоком мигрантов из-за ослабления рубля, отметил директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк.

Ранее глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов спрогнозировал отток иностранцев, работающих в России, из-за падения курса рубля. Опрос, проведенный среди представителей диаспоры, показал, что до половины респондентов подумывают над возращением на родину в связи с ростом курса доллара.

По оценке сервиса «Работа.ру», в агропромышленной отрасли сложился острый дефицит кадров: число вакансий в июле 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилось на 18%, а активных резюме – всего на 2%. Дефициту способствует растущая популярность неполной занятости и демографические проблемы: взрослое поколение уходит на пенсию, а молодые работники не могут полностью закрыть вакансии, пояснила директор по аналитике и data science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

В Минсельхозе меж тем заявили, что птицеводство демонстрирует устойчивые темпы роста производства мяса и яиц. Министерство постоянно следит за обеспечением предприятий отрасли трудовыми и материально-техническими ресурсами, заверили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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