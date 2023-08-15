В России ожидается отток трудовых мигрантов из-за ослабления курса рубля

Часть иностранцев, работающих в России, могут покинуть страну из-за падения курса рубля. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на главу узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова. Опрос показал, что до половины мигрантов подумывают над возращением на родину в связи с ростом курса доллара.

Накануне курс рубля к основным иностранным валютам достиг минимальных значений с весны прошлого года. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 года превысил 101 рубль, евро – 110 рублей. Центробанк РФ объявил о внеочередном заседании совета директоров по вопросу о ключевой ставке, после чего рубль немного укрепился.

Рост курса доллара влияет на доход трудовых мигрантов в России, заработки иностранцев снижаются и становятся все более сопоставимыми с доходами на родине. Кроме того, мигранты теряют часть заработанных средств, отправляя деньги на родину, так как конвертация средств происходит по местному курсу страны получателя.

По словам Исмаилова, из РФ может уехать до трети иностранных работников. Отток трудовых мигрантов в первую очередь вероятен в наименее оплачиваемых сферах – ритейле, общепите, клининге, кейтеринге, курьерской доставке, сельском хозяйстве.

Согласно опросу, проведенному среди представителей узбекской диаспоры, 50% респондентов думают о том, чтобы уехать из России в связи с ростом курса доллара, 25% опрошенных не планируют этого делать и 25% еще не определились с ответом. Всего в онлайн-опросе приняло участие 22 800 человек.

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов сообщил, что уже сейчас усиливается тенденция переориентации трудовых мигрантов на другие направления. У граждан Таджикистана сейчас на выбор есть 15 стран для заработка. Если раньше наиболее популярными были РФ и Казахстан, то сейчас, например, на стройку едут в Южную Корею, а сельскохозяйственный сезон таджики проводят в Великобритании.

Москва, Зоя Осколкова

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