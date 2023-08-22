НИФИ Минфина: 95% алкоголя в онлайн-продажах – суррогат

Около 95% продаваемого онлайн алкоголя является фальсификатом, выяснили в научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина РФ. Стоимость оптовых партий такого алкоголя в 2,5 раза ниже рыночной стоимости оригинальной продукции.

Объем оптовых продаж спиртных напитков через сайты и телеграм-каналы достигает 13 млрд рублей. Рыночная стоимость оригинальных напитков, под видом которых продают алкоголь, превышает 30 млрд рублей. То есть почти весь алкоголь является поддельным.

Минимальная партия для одного покупателя составляет 5-10 ящиков по 12-15 бутылок в каждом при среднем чеке около 72 тыс. рублей. Чаще всего купленный через интернет алкоголь перепродают уже по другой цене. При таких условиях через пять лет ущерб для продавцов оригинального алкоголя достигнет 250 млрд рублей, а бюджет не дополучит около 253,7 млрд рублей.

В НИФИ отметили, что в России уже несколько лет не удается снизить смертность от употребления алкоголя. Более четверти таких смертей приходится на отравление суррогатом, пишут «Известия».

В конце 2021 года «теневые» онлайн-продажи алкоголя в России оценивались в 2,75 млрд рублей. В период пандемии дистанционные покупки спиртного набрали популярность. В июне в Алтайском крае задержали фуру с алкоголем без акцизных марок.

Москва, Наталья Рязанова

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