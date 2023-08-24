Грузоперевозчики просят ввести госрегулирование цен на дизтопливо

Российские грузоперевозчики попросили главу правительства Михаила Мишустина ввести госрегулирование цен на дизтопливо и зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей за литр. Соответствующее обращение в адрес премьер-министра направил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин, сообщают «Известия».

Перевозчики отмечают, что такая мера необходима для сохранения рентабельности работы транспортных компаний. В противном случае «увеличится стоимость логистики груза, которая увеличит конечную стоимость товара для потребителя», – объясняют они.

По словам Матягина, всего за неделю стоимость дизеля на ряде АЗС в регионах центральной и южной России увеличилась на 10%, до уровня 68-70 рублей за литр. Цены заметно выросли из-за резкого подорожания топлива в опте и из-за отмен скидок для автомобилистов на АЗС.

Меж тем в Минэнерго России заявили, что введение инструмента госрегулирования цен на топливном рынке может привести к нехватке продукции. В ведомстве отметили, что летом волатильность на бирже обусловлена восстановлением цен на российские нефтепродукты на мировом рынке и с изменениями курса рубля. «Кроме того, цены на моторное топливо летом растут традиционно», – сказал представитель министерства в комментарии газете. Минэнерго сообщило, что для стабилизации цен регулярно проводит совещания с участниками рынка и вместе с РЖД контролирует доставку нефтеналивных грузов в регионы.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, из-за фиксации стоимости дизтоплива нефтяникам станет еще выгоднее поставлять топливо на внешние рынки, особенно на фоне двукратного сокращения демпферных выплат с 1 сентября. Поэтому, по словам Чернова, если кабмин согласится реализовать предложенные перевозчиками меры, ему придется ввести дополнительные ограничительные инструменты по экспорту.

Биржевые цены на топливо в России этим летом неоднократно били рекорды. Накануне стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, достигнув 70 959 рублей за тонну (+1,32%). В то же время цена бензина Аи-92 выросла на 1,63% – до 62 694 рублей за тонну. Цены на летний дизель поднялись на 0,27% – до 66 397 рублей за тонну.

Стоимость автомобильного топлива на бирже растет, несмотря на заявления федеральных властей о достаточности запасов бензина и дизеля для удовлетворения текущего спроса. В то же время в СМИ появились сообщения о дефиците на российских АЗС некоторых видов бензина и дизеля. О нехватке топлива первоначально заявляли в Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии, затем к ним присоединились Саратовская, Рязанская и Новосибирская области, а также Крым.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»