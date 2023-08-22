В России возник дефицит бензина и дизеля на АЗС

С российских заправок исчезают некоторые виды бензина и дизель. Ранее о нехватке топлива сообщали в Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии, теперь к ним присоединились Саратовская, Рязанская и Новосибирская области, а также Крым. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей топливного бизнеса.

Больше других от дефицита топлива страдают аграрные регионы. Нехватка на заправках в Крыму, Краснодарском крае и других южных субъектах образовалась из-за нарушений срока доставки грузов по железным дорогам в адрес грузополучателей, говорят игроки рынка. Поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит.

По данным издания, в конце июля сроки перевозки топлива по железной дороге в РФ увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом. В отрасли пояснили, что пути РЖД оказались перегружены из-за необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток. В свете антироссийских санкций пришлось перестраивать свои логистические цепочки, а также загруженность из-за туристического сезонного спроса. Помимо задержек перевозок по железным дорогам, влияют на ситуацию и ремонты НПЗ.

По словам источника в отрасли, проработкой топливного вопроса уже занялись в региональных министерствах сельского хозяйства Ростовской и Рязанской областей, а власти Хабаровского края пожаловались на рост цен топлива в Минэнерго.

В свою очередь в Минсельхозе сообщили, что направили обращение в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на дизельное топливо и перебоев с его поставками. Там добавили, что 17 августа на площадке Минэнерго с участием Минсельхоза и топливных компаний было проведено совещание по стабилизации цен на ГСМ, особенно в важных аграрных регионах. По его результатам топливным компаниям рекомендовано принять комплекс мер по сдерживанию цен на ГСМ.

Москва, Зоя Осколкова

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