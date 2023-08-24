Биржевая цена Аи-95 вновь обновила исторический максимум

Биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» в европейской части России впервые превысила 71 тыс. рублей за тонну, обновив предыдущий рекорд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В ходе торгов в четверг, 24 августа, цена выросла на 1,11%, до 71 746 рублей за тонну.

Предыдущий максимум был достигнут 23 августа – 70 959 рублей за тонну.

Бензин марки Аи-92 подешевел за день на 0,42%, до 62 432 рублей за тонну. Также снизилась стоимость летнего дизтоплива – на 0,56%, до 66 026 рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что российские грузоперевозчики на фоне резкого подорожания дизеля призвали власти ввести госрегулирование цен на дизтопливо и зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей за литр. Авторы обращения в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина заявили, что такая мера необходима для сохранения рентабельности работы транспортных компаний. В противном случае, указали они, вырастет стоимость логистики груза, что приведет к подорожанию товаров для потребителей.

Однако в Минэнерго России выступили против этого предложения, заявив, что введение госрегулирования цен на топливном рынке может привести к нехватке продукции.

Москва, Наталья Петрова

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