ФАС изучает жалобы на плату за раздачу мобильного интернета

Федеральная антимонопольная служба изучает жалобы абонентов сотовых операторов на взимание платы за раздачу интернета с телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас плату за раздачу мобильного интернета на некоторых тарифах взимают «Билайн», МТС, Tele2 и «Мегафон».

Как отметили в ФАС, в антимонопольное ведомство поступают жалобы абонентов на введение операторами платы за раздачу интернета с телефонов. «Служба направила операторам связи запросы с целью установить все обстоятельства и детали. В настоящее время служба анализирует информацию, полученную от операторов связи», – цитирует сообщение ТАСС.

В случае обнаружения нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования, заявили в ФАС.

Ранее сообщалось, что мобильный оператор МТС в мае ввел дополнительную плату за раздачу интернета с телефона за 49 рублей в день для тех абонентов, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом. Похожая опция также действует на ряде тарифов «Билайна».

Москва, Наталья Петрова

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