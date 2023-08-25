Цены на нефть пошли в рост из-за снижения мировых запасов

Нефть днем 25 августа прибавила в цене около 1% на фоне снижения общих мировых запасов. Аналитики спрогнозировали дефицит топлива на рынке до конца 2023 года, пишет Reuters.

На 13:47 мск октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене до 84,35 доллара за баррель. Стоимость увеличилась на 1,19%. Нефть марки WTI подорожала чуть меньше – на 1,16%, до 79,98 доллара за баррель.

Аналитики Morgan Stanley заявили, что уменьшение мировых запасов топлива стало более явно влиять на рыночные цены. Ожидается, что нефть Brent до конца года не станет дешевле 80 долларов. Также до конца текущего года сохранится дефицит нефти. Объем топлива для продажи на рыках может вырасти только в начале 2024 года, но не намного.

В июне страны ОПЕК+ договорились продлить сделку по сокращению добычи нефти на весь 2024 год. Для поддержания стабильности нефтяного рынка объем добычи сохранят на общем уровне в 40,46 млн баррелей в сутки. На этом фоне стоимость российской нефти Urals перескочила санкционный потолок в 60 долларов и в первой половине августа продавалась в среднем по 71,14 доллара.

Москва, Наталья Рязанова

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