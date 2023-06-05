Сделку ОПЕК+ продлили до конца 2024 года

Страны ОПЕК+ договорились продлить сделку по сокращению добычи нефти на 2024 год до общего уровня в 40,46 млн баррелей в сутки. Решение принято, чтобы поддержать стабильность нефтяного рынка и обеспечить ему долгосрочную предсказуемость, следует из коммюнике по итогам 35-й встречи министров стран ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. В ноябре 2022 года объем добычи снизили еще на два миллиона баррелей, и участники договорились сохранять данный уровень до конца 2023 года. Часть африканских стран пока не вышла на уровень добычи нефти, разрешенный соглашением.

Саудовская Аравия объявила о сокращении добычи на миллион баррелей сверх оговоренного. В июле страна будет выкачивать девять миллионов баррелей в сутки, и это ограничение может быть продлено.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи отметил, что данные об объемах нефтедобычи в России из независимых источников не совпадают со сведениями, которые страна подает в ОПЕК+. Он допустил, что нестыковки происходят из-за влияния санкций на источники информации, и заверил, что в ситуации разберутся. Пока организации «ничего не остается, как доверять» России, потому что раньше она всегда выполняла обещания.

Россия в марте сократила нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки ради восстановления рыночных отношений в энергетике после введения Западом ценового потолка.

Аналитики отметили, что Запад попал под тройной удар на фоне решения ряда стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. Западные страны пострадают от высоких цен на нефть, которые приведут к росту инфляции, а Саудовская Аравия четко обозначила, что видит Китай своим новым крупным партнером.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»