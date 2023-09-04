Объем экспорта зерновых в августе установил рекорд

Россия в августе отгрузила на экспорт 7,7 млн тонн зерна. Это на 32% больше объемов 2022 года и максимум для августа за последние семь лет, заявила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

Только пшеницы отгрузили 6,5 млн тонн, на 36,6% больше объема экспорта в августе 2022 года. Ячменя – 997 тыс. тонн, на 7% больше; кукурузы – 212 тыс. тонн, почти в 1,9 раза больше.

С 1 июля 2023 года экспорт основных зерновых культур составил 13,3 млн тонн, из них пшеницы 11 млн тонн – максимум за семь лет. В тот же период 2022 года общий показатель был в 1,6 раза меньше (8,5 млн тонн), приводит данные «Интерфакс».

Больше всего российской пшеницы в августе купили Египет (910 тыс. тонн), Алжир (610 тыс. тонн), Турция (481 тыс. тонн). Объем экспорта вырос только в Алжир, Египет и Турция закупили в России меньше зерновых, чем в прошлом году.

За первые шесть месяцев календарного 2023 года Япония в пять раз нарастила поставки зерновых из России.

Москва, Наталья Рязанова

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