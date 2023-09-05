Япония пожаловалась в ВТО на Китай из-за запрета на импорт морепродуктов

Япония отправила во Всемирную торговую организацию жалобу на Китай в связи с запретом импорта японских морепродуктов. Токио заявил, что решение Пекина нарушает двустороннее соглашение о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве, передает агентство Kyodo.

Правительство Японии объявило, что отправило жалобу 4 сентября. В документе запрет на импорт назвали «совершенно неприемлемым». Токио настроен добиваться, чтобы Пекин «немедленно отменил эту меру», и попросил помощи ВТО.

24 августа Япония начала сбрасывать в Тихий океан воду, использованную для охлаждения реактора на аварийной АЭС «Фкуксима-1». Власти настаивают, что вода очищена от всех элементов, кроме трития, но его содержание в пределах нормы.

МАГАТЭ объявило сброс воды безопасным. Некоторые эксперты предупредили, что зараженная вода может вызвать мутации. Соседние страны и японские рыбаки были не согласны с решением Токио. Китай полностью отказался от закупки японских морепродуктов.

Токио, Наталья Рязанова

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