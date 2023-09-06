МИД РФ усомнился в роли мировой житницы для Украины после бомб с обедненным ураном

Роль Украины как мировой житницы преувеличена, а после применения снарядов с обедненным ураном и вовсе оказалась под вопросом, заявили в МИД РФ. Официальный представитель министерства Мария Захарова напомнила, что за время действия зерновой сделки из 32,8 млн тонн украинского продовольствия в нуждающиеся страны отправлены менее 3%.

На фоне повышенного внимания к черноморской инициативе МИД РФ разъяснил позицию России по вопросу возобновления соглашения. Там отметили, что после прекращения сделки цены на мировых продовольственных рынках снижаются: в августе на 4-5%, а по сравнению с мартом – на 25-40%.

«Сильно преувеличена роль Украины в качестве мировой житницы. Доля в общем экспорте пшеницы была 5%, сейчас уменьшается, учитывая, в том числе, сокращение посевных площадей из-за радиационного и химического заражения почвы в результате применения поставляемых Западом боеприпасов с обеднённым ураном», – говорится в заявлении.

Мария Захарова напомнила, что во время действия черноморской инициативы с Украины вывезли 32,8 млн тонн продовольствия, но в нуждающиеся страны попало менее 3%. Большая часть осела в Европе и пошла на корм для животных, т.е. зерновая сделка пошла на пользу только производителям украинского фуража, которые хорошо заработали.

Россия же отправила или готовит к отправке более 110 тыс. тонн удобрений и 200 тыс. тонн пшеницы в страны Африки, 55 тыс. тонн удобрений в Шри-Ланку. Совместно с Анкарой и Дохой прорабатывает схему доставки миллиона тонн зерна в Турцию, где его переработают и отправят в беднейшие страны.

«Получается, что пока Европа вывозила для своих нужд фуражное зерно с Украины по Чёрному морю, российское сельское хозяйство пытались заблокировать и создать ему убыточные условия», – подвела итог Захарова.

В МИД РФ подчеркнули, что зерновая сделка может возобновиться, если Запад выполнит свою часть обязательств и снимет препятствия для экспорта российской сельхозпродукции.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для переговоров по зерновой сделке. При этом, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что в Москве не видят даже признаков готовности стран Запада выполнять российские требования в рамках черноморской инициативы.

Москва, Наталья Рязанова

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