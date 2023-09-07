Крупная международная табачная компания продает бизнес в России

Группа компаний British American Tobacco (BAT) заключила соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«BAT в настоящее время официально заключила соглашение о продаже своих российского и белорусского бизнесов в соответствии с местным и международным законодательством», – сообщается релизе.

Приобретает активы консорциум, возглавляемый членами руководства компании «БАТ Россия». Ожидается, что сделка завершится в октябре после того, как будут выполнены определенные условия, в итоге BAT больше не будет присутствовать в России и Белоруссии.

Об уходе с российского рынка British American Tobacco заявила в марте прошлого года. BAT занимает второе место в мире по величине после Philip Morris International. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill и другие.

Москва, Зоя Осколкова

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