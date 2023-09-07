ООН назвала своим приоритетом возобновление зерновой сделки

Возобновление черноморской инициативы стало главной задачей для ООН, заявил генсек организации Антониу Гутерриш. По его мнению, от этого зависит глобальная продовольственная безопасность.

Он призвал обеспечить гарантии для России и добиться ее возвращения к зерновой сделке.

«Одной из главных целей является восстановление черноморской инициативы. Необходимо создать систему взаимных гарантий. Гарантий, что Россия действительно сможет преодолеть сложности, и в то же время гарантий, что в таком случае мы получим восстановление черноморской инициативы», – сказал чиновник в ходе пресс-конференции.

Ряд стран неохотно действует для возобновления инициативы, признал Гутерриш. Но, по его мнению, это только потому, что они сомневаются в готовности России вернуться в сделку.

«Мы предпринимаем все усилия, чтобы восстановить атмосферу, в которой могут быть предоставлены взаимные гарантии для решения имеющейся проблемы», – цитируют генсека «Известия».

Накануне МИД РФ отметил, что прекращение черноморской инициативы не расширило продовольственный кризис. Напротив, цены на зерно на мировых рынках в августе упали на 4-5%, а по сравнению с мартом – на 25-40%. Большая часть вывезенного с Украины продовольствия через зерновой коридор осела в Европе и пошла на корм скоту, т.е. мало повлияла на предотвращение голода в развивающихся странах.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам саммита «Триморье» в Румынии подтвердил, что украинское зерно стало «источником неплохого заработка для разных стран Европы». Фермеры использовали украинские кормы для блага своих хозяйств, а бизнес заработал на транзите.

Москва, Наталья Рязанова

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