Российское зерно для африканских стран повезут на 40 судах

Зерно из России в Турцию повезут на 40 судах вместимостью до 25 тыс. тонн каждое. После переработки российское продовольствие отправят в нуждающиеся страны Африки.

Грузить зерно планируется в портах Туапсе и Новороссийска. С учетом грузоподъемности в 25 тыс. тонн потребуется порядка 40 сухогрузов. В Турции переработкой зерна займутся частные компании. Получившуюся муку отправят в африканские страны, у которых нет своих мощностей для переработки зерна. В первую очередь это Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрея и Центральноафриканская Республика, пишет Sabah.

Россия и Турция договорились о схеме поставок зерна при содействии Катара. Порядка миллиона тонн зерновых из России отправят в Турцию для переработки.

Запад пытается возобновить черноморскую инициативу под предлогом повышения продовольственной безопасности в мире. В МИД РФ отметили, что после остановки вывоза украинского зерна по морю цены на мировых рынках продовольствия упали на 4-5%. Большая часть вывезенного с Украины зерна осела в Европе и пошла на корм скоту.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»