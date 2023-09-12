Греф усомнился в повышении ключевой ставки в ближайшее время

Председатель правления Сбербанка Герман Греф не ожидает повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Банка России.

«Лично я не ожидаю повышения, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия регулятивных мер, которые были введены», – сказал он в кулуарах ВЭФ.

Герман Греф допустил, что ключевая ставка не сохранится слишком долго. В течение 3-6 месяцев принятые Центробанком меры дадут результат.

«В течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация. Полгода, может быть. Если все их меры дадут результат, а я уверен, что дадут, думаю, мы приступим к циклу снижения», – приводят слова бизнесмена «Известия».

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ запланировано на 15 сентября.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки в ближайшее время. Такой сценарий возможен только при устойчивом снижении темпов инфляции.

Владивосток, Наталья Рязанова

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