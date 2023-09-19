ФТС назвала экспорт продовольствия главным источником доходов России после топлива

Продажа продовольствия в другие страны стала главным источником доходов России после экспорта нефти и газа, сообщил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

Экспорт продукции АПК вырос почти на 70% в весовом выражении, но в денежном выражении рост меньше из-за «конъюнктуры цен». Самые большие объемы продаж приходятся на зерновые и масличные культуры.

«Экспорт продовольствия у нас становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа. В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник. Наверно, это основные», – сказал Давыдов в рамках ВЭФ.

Самые крупные покупатели российского продовольствия: Китай, Ближний Восток, Египет, Казахстан. Давыдов назвал их традиционными рынками для зерновых из России, передает РИА Новости.

По данным Российского зернового союза, страна в августе отгрузила на экспорт 7,7 млн тонн зерна. Это на 32% больше объемов 2022 года и максимум для августа за последние семь лет.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия останется одним из основных поставщиков на мировом продовольственном рынке. Что показывает беспочвенность обвинений в адрес Москвы о создании глобального продовольственного кризиса после выхода из «зерновой сделки».

Владивосток, Наталья Рязанова

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