Россияне потратили на видеоигры в 2023 году 135 млрд рублей

Российские геймеры потратили на видеоигры 135 млрд рублей с начала 2023 года. Об этом сообщили в онлайн-школе геймдева XYZ School. По прогнозам экспертов, к концу года объем рынка может достигнуть 167 млрд рублей.

«По оценкам XYZ School, около 107 млрд рублей, или 79% от всех средств, прошло через официальные каналы, а оставшийся 21% (28 млрд рублей) – через посредников-перекупщиков», – пишет газета «Ведомости».

Пользователи покупали игры офлайн (на материальных носителях, таких как диски) и онлайн. Во вторую категорию входят покупки через иностранные аккаунты в Steam и платформы типа KupiKod, где продаются ключи активации от различных игр и внутриигровые товары.

В среднем с января по август каждый игрок в России потратил 5400 рублей. С учетом того, что в РФ сегодня примерно 25 млн геймеров (оценка XYZ School), совокупные траты составили около 135 млрд рублей, следует из результатов исследования.

В опросе приняли участие 1200 российских пользователей. При этом геймерами считались те, кто ответил, что играет в видеоигры несколько раз в неделю.

Москва, Зоя Осколкова

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