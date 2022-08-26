Российские геймеры стали намного реже покупать компьютерные игры

Больше половины российских геймеров стали реже покупать компьютерные игры с февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного RT.

По словам трети (34%) респондентов, они перестали приобретать игры из-за высокой стоимости. Еще столько же обратились к нелегальным каналам получения игр. 15% опрошенных отказались от покупок из-за отношения разработчиков и издателей к игрокам из России. 7% россиян пожаловались на низкое качество новых игр, а каждый десятый не хочет искать обходные пути для совершения покупки, так как зарубежные платформы не всегда принимают оплату из РФ.

С введением антироссийских санкций многие геймеры столкнулись с проблемами. Так четверть игроков были вынуждены создавать новый аккаунт, зарегистрированный в другой стране, а 23% пришлось заводить иностранные онлайн-кошельки. Каждый пятый испытывает неудобства при конвертации рублей в валюту, еще 15% поменяли регион в цифровых сервисах покупки видеоигр.

Вместе с тем, доля трат россиян на видеоигры только растет. За последние полгода на 10% выросло число тех, кто тратит на покупку игр 5-10 тысяч рублей. Также растет количество пользователей, посещающих игровые онлайн-ресурсы.

В исследовании принял участие 1231 респондент в возрасте от 18 лет.

Москва, Зоя Осколкова

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