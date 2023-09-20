В «Газпром нефти» предупредили о дефиците топлива из-за пошлин

Заградительная пошлина может привести к излишкам топлива на внутреннем рынке, но это приведет к дефициту, предупредил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Он призвал не допустить нарушения баланса в работе НПЗ.

На фоне роста цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках и в условиях изменения курса рубля стало выгодно покупать топливо внутри страны и отправлять на экспорт. Это приводит к дефициту и скачку цен, пояснил Дюков. Он признал, что заградительная пошлина на нефтепродукты может изменить ситуацию, но тут есть свои риски.

«Заградительная пошлина на коротком отрезке может сначала привести к излишку топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен. Но последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ и уменьшение объемов переработки. Подобного рода меры могут привести к дефициту на внутреннем рынке. Важно не разбалансировать переработку», – сказал Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени.

Он подчеркнул, что меры для сдерживания цен должны быть хорошо проработаны, иначе приведут к обратным последствиям. Сейчас власти поддерживают связь с производителями по сложившейся ситуации, добавил глава «Газпром нефти».

«Ситуация на рынке была действительно сложная. Не хотел бы комментировать действия правительства. Мы находимся с ними в постоянном диалоге», – цитирует его «Интерфакс».

Биржевые цены на автомобильное топливо в России растут с лета, постоянно устанавливая новые рекорды. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша объяснил это тем, что на российском рынке нет системных мер для стабилизации цен, а Минфин постоянно меняет «правила игры».

Тюмень, Наталья Рязанова

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