В кабмине испугались дефицита работников среднего возраста

В России сокращается число работников в возрасте от 30 до 39 лет. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Нас пугает дисбаланс, который в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям. Их количество сокращается на 30%. Но растет количество молодых и более возрастных», – цитирует Голикову «Интерфакс».

В настоящее время наблюдается дефицит работников в различных сферах. Так на одного зарегистрированного безработного с соответствующим опытом приходится 13 вакансий квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта.

По словам вице-премьера, речь идет о профессиях, связанных со слесарным и фрезерным делом. При этом есть отрасли, где, наоборот, подготовлено слишком много кадров. Это касается сферы финансов и страхового дела.

Москва, Зоя Осколкова

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