Голикова: к 2030 году Россия столкнется с нехваткой 2 млн специалистов

Общий дефицит кадров в ряде отраслей российской экономики к 2030 году может достичь 2 млн человек. Самая большая востребованность кадров ожидается в обрабатывающей промышленности, а также в сфере транспорта и логистики. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании в рамках чемпионата «Профессионалы».

«Мы видим, что в 2030 году с учетом тех демографических трендов, которые складываются, российской экономике нужно будет дополнительно 2 млн трудовых ресурсов. И наша задача эти 2 млн найти», – цитирует вице-премьера ТАСС.

По ее словам, сегодня на рынке труда наблюдается структурная безработица, то есть нехватка кадров лишь в отдельных отраслях. Голикова объяснила это тем, что длительное время в России готовили специалистов, которые в итоге оказались невостребованными на рынке труда.

«Сейчас, собственно, мы эти подходы и меняем», – подчеркнула она.

Голикова уточнила, что наибольшая нехватка кадров в ближайшие годы прогнозируется в сфере обрабатывающего производства – 800 тыс. специалистов, а также в отрасли транспорта и логистики – 400 тыс.

Голикова указала на важность перестройки системы образования и профессиональной переподготовки кадров, однако, по ее словам, необходимо «понимать, по каким профессиям нужно готовить специалистов». «Этого среза у нас на сегодняшний день нет, и это мы с вами обязаны отработать и этот прогноз сформулировать», – констатировала вице-премьер, добавив, что такие прогнозы предстоит составить российским регионам.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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