Пиво Guinness вернулось в Россию

Первая партия пива Guinness уж прибыла в Россию после того, как бренд решил вернуться на российский рынок. Напиток будет продаваться в различных форматах, сообщил Росконтроль.

«Ушедшее из России пиво Guinness возвращается в страну. Первую партию уже приняли, в скором времени она разойдется по магазинам. Поставки будут осуществляться в различных форматах: бутылках, банках и бочках», – говорится в сообщении.

Московская пивоваренная компания займется дистрибуцией Guinness на российском рынке. Производитель пива «Жигули Барное» и «Хамовники» уже импортирует ряд брендов, среди которых Budweiser, Pabst Blue Ribbon.

Guinness будет доступен россиянам в бутылках и банках от 0,33 литра. Также в поставки включат бочки до 50 литров.

Уже в марте 2022 года эксперты предупредили об исчезновении некоторых названий газированных напитков и пива с полок магазинов. Пиво Guinness было среди брендов, покинувших российский рынок на фоне ужесточения санкционного режима.

Москва, Наталья Рязанова

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