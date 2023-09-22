Пиво Guinness вернулось в Россию

Первая партия пива Guinness уж прибыла в Россию после того, как бренд решил вернуться на российский рынок. Напиток будет продаваться в различных форматах, сообщил Росконтроль.
«Ушедшее из России пиво Guinness возвращается в страну. Первую партию уже приняли, в скором времени она разойдется по магазинам. Поставки будут осуществляться в различных форматах: бутылках, банках и бочках», – говорится в сообщении.
Московская пивоваренная компания займется дистрибуцией Guinness на российском рынке. Производитель пива «Жигули Барное» и «Хамовники» уже импортирует ряд брендов, среди которых Budweiser, Pabst Blue Ribbon.
Guinness будет доступен россиянам в бутылках и банках от 0,33 литра. Также в поставки включат бочки до 50 литров.
Уже в марте 2022 года эксперты предупредили об исчезновении некоторых названий газированных напитков и пива с полок магазинов. Пиво Guinness было среди брендов, покинувших российский рынок на фоне ужесточения санкционного режима.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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