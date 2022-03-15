Россиянам назвали товары, которые могут пропасть с прилавков из-за санкций

Эксперты спрогнозировали ситуацию на прилавках в связи с введением санкций и назвали товары, которые станут недоступны для россиян. По их мнению, станет меньше газированных напитков, пива, электроники.

Чай и большую часть импортных фруктов в Россию завозят из стран, которые не присоединились к санкциям. Так, кофе в Россию поставляют Бразилия, Вьетнам, Колумбия, чай – Индия, Китай, Шри-Ланка. Почти половина импорта сельди и скумбрии приходится на Фарерские острова. Поставки пока идут в обычном порядке, но находятся в зоне риска.

Из отдела напитков исчезнут виски Johnnie Walker и White Horse, ром Captain Morgan, пиво Guinness, водка Smirnoff – продукция британской компании Diageo, которая присоединилась к санкциям. А также продукция чешских пивоварен Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard.

Глава агропромышленной группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев спрогнозировал перебои с электроникой, но уверен, что проблем на автомобильном рынке не случится. «Новые автомашины уже не будут поставляться ведущими концернами. Я не считаю, что это проблема – мы пересядем на китайские авто», – сказал эксперт «Известиям».

Ассортимент одежды и обуви на маркетплейсах не слишком изменится, и эти товары точно не исчезнут с онлайн-прилавков, заявил СЕО платформы по управлению бизнесом на маркетплейсах EGGHEADS Solutions Денис Добряков. Производители уже ищут альтернативу зарубежным материалам, меняют логистику и объединяются для выгодных закупок больших объемов ткани и фурнитуры, покупаемых за границей.

Самые популярные поставщики сырья для производства одежды и обуви – Китай, Турция, Италия. Продавцы столкнулись с проблемами из-за падения рубля. Но готовых товаров пока достаточно до лета, а в дальнейшем ситуация может поменяться, пояснили в компании.

Москва, Наталья Рязанова

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