Colgate-Palmolive ограничила импорт в Россию

Американская компания Colgate-Palmolive ограничила поставки в Россию своей продукции в связи с ситуацией на Украине. Теперь в РФ будут отправлять только основные средства гигиены, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы приостановили импорт и продажу всех товаров, кроме основных средств гигиены и гигиены для повседневного использования. Мы также прекратили все капиталовложения и рекламную деятельность», – говорится в сообщении на сайте компании.

Компания Colgate-Palmolive управляет в России тремя брендами: ориентированным на здоровье зубов Colgate, Hill's (корм для животных) и Palmolive (уход за телом).

Ранее один из мировых лидеров по производству бытовых товаров британская Unilever приостановила поставки своей продукции в Россию. Ряд иностранных компаний также отказались от экспорта в Россию в связи с военной операцией РФ в Донбассе.

Москва, Наталья Рязанова

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