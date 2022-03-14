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Понедельник, 14 марта 2022, 09:35 мск

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Компания ASUS решила уйти из России

Фото: pixabay.com

Тайваньская компания ASUS, занимающаяся производством компьютерной техники, уходит из России. В компании разрабатывают план скорейшей эвакуации сотрудников и бизнеса из РФ, сообщила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа.

По ее словам, ASUS «поддерживает другие демократии», а ее уход из России стал реакцией на военную операцию Москвы на Украине. «Компания будет заботиться о своей репутации», – цитирует министра «Интерфакс».

Ранее украинские власти призвали компанию Asus прекратить свою деятельность в России.

О приостановке продаж в России ранее объявили компании Apple и Dell. Поставки в РФ прекратили Intel и AMD.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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