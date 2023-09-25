ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении оператора связи «Мегафон». Поводом послужило необоснованное, по мнению ведомства, повышение тарифов. Об этом говорится в сообщении ФАС.

По информации антимонопольщиков, оператор в текущем году повысил тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%, обосновав это ростом затрат.

При этом, указала ФАС, данные финансовой отчетности ПАО «МегаФон» говорят о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли.

В связи с этим, считает ведомство, оснований для повышения тарифов у «Мегафона» нет, а действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей.

В случае установления вины оператору связи грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, заключила ФАС.

Напомним, 18 сентября ФАС обязала операторов связи МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

Москва, Наталья Петрова

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