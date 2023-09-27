ФАС: более 100 торговых сетей согласились сдерживать наценки на продукты

Более 100 торговых сетей в России поддержали политику ограничения наценок на социально значимые продукты, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил стабильность цен на эту категорию товаров.

«Многие крупные торговые сети ведут себя ответственно и не повышают цены на социально значимые товары. Это очень правильно. Такую практику нужно активно развивать в наших регионах. Очевидно, что спрос на отечественные товары растёт и будет расти», – сказал Мишустин во время встречи с главой ФАС. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства РФ.

Максим Шаскольский отметил, что его ведомству удалось снизить средний уровень наценок на 25 категорий социально значимых продуктов. По итогам 2022 года снижение достигло 8%.

«Удалось снизить средний совокупный уровень наценок 11 крупнейших федеральных торговых сетей в 25 категориях социально значимых продуктов питания за 2022 год на 8%, а за весь период мониторинга – на 15%. Практику ограничения наценок поддержали ещё 98 региональных торговых сетей, а также множество несетевых магазинов», – пояснил глава ФАС.

Он напомнил, что правительство разрешило региональным властям заключать соглашения с бизнесом для стабилизации цен через добровольное ограничение наценок.

С 8 по 14 августа в сегменте продовольственных товаров цены мало изменились на социально значимые товары, заявил Минпромторг. В министерстве отметили стабильность ситуации в торговых сетях относительно социально значимых товаров.

Москва, Наталья Рязанова

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