В ответ на указ Путина Carlsberg Group запретит «Балтике» производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов

Датский пивоваренный гигант компания Carlsberg Group во вторник, 3 октября, заявила, что в ответ на указ президента России Владимира Путина о временной передаче управления «Балтикой» российским властям Carlsberg расторгает лицензионные соглашения с «Балтикой», разрешающие производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов.

В сообщении, опубликованном на сайте Carlsberg Group, говорится: «Мы проинформировали пивоваренные заводы «Балтики» о том, что расторгли лицензионные соглашения, которые позволяют «Балтике» производить, продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды. Это ответ на президентский указ от 16 июля 2023 года о временной передаче управления «Балтикой» российским властям».

«До 1 апреля 2024 года будет действовать ограниченный период распродажи, в течение которого «Балтика» может израсходовать уже имеющиеся запасы и материалы. Теперь мы пришли к выводу, что в настоящее время не видим пути к переговорному решению по выходу из России. Мы отказываемся от того, чтобы нас принуждали к сделке на неприемлемых условиях, оправдывая незаконный захват нашего бизнеса в России», – подчеркнули в компании датских пивоваров.

Москва, Иван Бабурин

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