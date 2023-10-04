Росстат зафиксировал снижение цен на бензин и дизтопливо

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 4 октября, сообщила, что в России средняя розничная цена дизельного топлива за неделю с 25 сентября по 2 октября после непрерывного роста с середины мая снизилась на 0,14%, или на 9 копеек до 64,9 рубля за литр. Неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива выросла на 1,6%, или на 1,03 рубля – до 64,99 рубля за литр.

В сообщении на сайте ведомства также говорится что средняя цена бензина на неделе с 25 сентября по 2 октября начала снижаться и опустилась на 0,43% до 55,68 рубля за литр. Неделей ранее бензин подорожал на 0,5%.

Так, согласно данным Росстата, бензин Аи-92 подешевел на 0,4%, или на 21 копейку до 51,41 рубля; Аи-95 на 0,55%, или на 31 копейку до 56,16 рубля; Аи-98 на 0,2%, или на 14 копеек до 68,31 рубля за литр. При этом общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,21%.

«Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 62 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в республике Карелия и Омской области – на 2,5% и 2,3% соответственно. При этом рост цен был зафиксирован в 13 регионах, самый большой – в Ямало-Ненецком автономном округе (на 1,3%)», – сообщили в Федеральной службе государственной статистики.

Москва, Иван Бабурин

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