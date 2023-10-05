Саудовская Аравия анонсировала подъем цен на нефть для Европы

Государственная компания Саудовской Аравии «Saudi Aramco» в четверг, 5 октября, сообщила о повышении цен на нефть в ноябре для стран Европы, – сообщает Интерфакс.

В сообщении, распространенном Saudi Aramco, говорится, что «стоимость топлива для стран Средиземноморья повысится на $1,5-1,9 за баррель, для Северо-Западной Европы – на $1,2-1,5 за баррель, для американских покупателей цены в ноябре месяце не изменятся. Нефть марки Arab Extra Light с поставкой в страны Азии в ноябре подорожает на $0,5 за баррель, на Arab Light – на $0,4 за баррель. В итоге первый сорт будет стоить на $2,85 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, а второй – на $3,6 за баррель».

Эр-Рияд, Иван Бабурин

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