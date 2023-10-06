Минэнерго сообщило о снижении цен на бензин

Глава минэнерго РФ Николай Шульгинов на брифинге в пятницу, 6 октября, заявил, что меры правительства по стабилизации топливного рынка уже привели к снижению розничных цен на моторное топливо, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Шульгинов сказал: «Зафиксирована тенденция по снижению розничных цен на топливо в стране, но это рыночная история. Затоваривания на топливном рынке не наблюдается. Снятие запрета на экспорт бензина из России, возможно, станет следующим этапом, но надо действовать по обстановке».

Москва, Иван Бабурин

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