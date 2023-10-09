США угрожают ужесточением мер из-за несоблюдения Россией «ценового потолка» на нефть

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в Вашингтоне готовятся принять жесткие меры в отношении России за нарушение установленного «ценового потолка» на нефть в размере 60 долларов за баррель, – сообщает в понедельник, 9 октября, The Wall Street Journal.

Издание пишет, что глава американского минфина сказала: «Последние рыночные цены сигнализируют о том, что механизм «ценового потолка», возможно, не работает так, как ожидалось изначально. США очень внимательно следят за выполнением установленных правил. Мы хотим убедиться, что участники рынка осознают, что мы серьезно относимся к этому ценовому потолку. Речь идет о соблюдении действующих ограничений».

«Ожидается, что на повестке дня переговоров между Джанет Йеллен и министрами финансов членов «Большой семерки» в Марракеше (Марокко) на этой неделе будет и ограничение цен на нефть, а также обеспечение этого», – пишет The Wall Street Journal.

Вашингтон, Иван Бабурин

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