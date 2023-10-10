Глава минсоцтруда рассказал о сумме маткапилала в следующем году

Глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании программной комиссии партии «Единая Россия» во вторник, 10 октября, заявил, что после индексации сумма материнского капитала в 2024 году составит 631 тыс. рублей на первого ребенка, и на второго – 834 тыс. рублей, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Котяков сказал: «В следующем году материнский капитал получат более 1 миллиона семей. Сумма сертификата на него будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, соответственно, сумма материнского капитала на первого ребенка в 2024 году составит почти 631 тысяч рублей, на второго – около 834 тысяч рублей, если семья не получала сертификат на первого ребенка ранее».

Москва, Иван Бабурин

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